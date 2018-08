Dresden

Debatte um sächsischen Doppelhaushalt im Landtag

16.08.2018, 00:44 Uhr | dpa

Der Sächsische Landtag beginnt heute mit seinen Beratungen für den Doppelhaushalt 2019 und 2020. Die Regierung will in den kommenden beiden Jahren so viel Geld ausgeben wie noch nie. Der Entwurf sieht Ausgaben von 20,1 beziehungsweise 20,6 Milliarden Euro vor. Bislang lag der Etat pro Jahr nicht über 20 Milliarden Euro. Zunächst bringt Finanzminister Matthias Haß (CDU) das Zahlenwerk ein. Danach folgt eine Debatte. Traditionell wird der Haushalt im Dezember verabschiedet. Bis dahin wird um Änderungen am Regierungsentwurf gerungen. Die Opposition übte schon zuvor reichlich Kritik und kündigte zahlreiche Änderungsanträge an.