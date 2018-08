Koblenz

Jeder zweite Internet-Tipper spielt mobil Lotto

16.08.2018, 01:41 Uhr | dpa

Bei Lotto Rheinland-Pfalz versucht bereits jeder zweite Internet-Tipper mobil über ein Handy oder Tablet sein Glück. "Wir haben insgesamt rund 125 000 registrierte Kunden, die online Lotto spielen", teilte das Glücksspielunternehmen in Koblenz mit. Der Umsatz mit ihnen belief sich 2017 auf 19,1 Millionen Euro von insgesamt rund 363 Millionen Euro. Mehr als 90 Prozent seiner Spieleinsätze erzielte Lotto Rheinland-Pfalz weiterhin über seine vielen Annahmestellen in den Dörfern und Städten. Das Unternehmen will heute in Koblenz seine Bilanz 2017 vorstellen. In diesem Jahr hat es seinen 70. Geburtstag gefeiert.