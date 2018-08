Berlin

Bei Straftaten mit einer Spritze gedroht? Prozess

16.08.2018, 02:49 Uhr | dpa

Weil er mehrfach mit einer Spritze gedroht haben soll, kommt ein mutmaßlicher Dieb ab heute vor das Berliner Landgericht. Der 28-Jährige soll im Oktober 2017 versucht haben, einen Polizisten mit einer Spritzenkanüle zu treffen. Zwei Monate später habe er in einem Theater-Restaurant Geld gestohlen und Mitarbeiter getreten. Im Januar 2018 soll der 28-Jährige mit einer Spritze in Richtung eines Passanten geschlagen haben. Auch während eines Diebstahls von 140 Euro in den Räumen eines Bundesministeriums habe sich in seiner Hosentasche eine Spritze befunden. Zudem soll der Angeklagte einen Ladendetektiv mit einer Spritze bedroht haben.