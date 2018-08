Neukirch/Lausitz

Bundeskanzlerin in Sachsen: Gespräch in Maschinenbaufirma

16.08.2018, 03:17 Uhr | dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist heute in Sachsen zu Gast. Zusammen mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wird sie am Nachmittag (14.45 Uhr) das Maschinenbauunternehmen Trumpf in Neukirch (Landkreis Bautzen) besuchen. Dort will sie sich den Fragen der Mitarbeiter stellen. Anschließend besucht sie die CDU-Fraktion im Landtag in Dresden und das Mediensommerfest der sächsischen CDU-Landtagsfraktion.

Die AfD sowie die fremden- und islamfeindliche Pegida-Bewegung haben für Donnerstag in Dresden Proteste gegen Merkels Besuch angekündigt. Zur Einheitsfeier am 3. Oktober 2016 in Dresden hatten pöbelnde Demonstranten, darunter vor allem Pegida-Anhänger, die Kanzlerin sowie weitere Besucher des Festakts massiv beschimpft.