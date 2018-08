Erfurt

Runder Tisch zu Spurensicherung nimmt Arbeit auf

16.08.2018, 05:29 Uhr | dpa

Bei einem Runden Tisch soll darüber beraten werden, wie vor allem bei Frauen Spuren von gewalttätigen und sexuellen Übergriffen zunächst vertraulich gesichert werden können. Zudem wollen die Experten klären, wie diese Spuren dann auch nach Jahren noch einem mutmaßlichen Täter zugeordnet werden können. Hierzu liegt ein konkreter Vorschlag von Thüringens Gleichstellungsbeauftragter Katrin Christ-Eisenwinder vor. Das Gremium kommt erstmals an diesem Donnerstag zusammen. An dem Runden Tisch "Vertrauliche Spurensicherung" sitzen in den kommenden Monaten unter anderen Vertreter des Thüringer Innen- und des Justizministeriums sowie des Landesfrauenrates.

In der Vergangenheit sei es immer wieder vorgekommen, dass Frauen, die häusliche oder sexuelle Gewalt erfahren haben, den Täter erst Monate oder gar Jahre nach dem Übergriff anzeigen wollten, sagte Christ-Eisenwinder der Deutschen Presse-Agentur. Dann seien allerdings häufig keine gerichtsverwertbaren Spuren mehr vorhanden.