Möckern

Störche fliegen früher in den Süden

16.08.2018, 05:36 Uhr | dpa

Die Storchenreise aus Sachsen-Anhalt in südliche Gefilde ist in vollem Gange. Die ersten Tiere seien bereits in Spanien sowie der Türkei, berichtete der Storchenexperte Michael Kaatz vom Storchenhof in Loburg. Der Start kam in diesem Jahr nach seinen Angaben überraschend früh. Die teilweise mit Sendern ausgestatteten Tiere nutzten laut Kaatz das schöne Wetter mit wenig Regen, um den beschwerlichen Weg über Südeuropa bis nach Afrika anzutreten, wo sie überwintern. Wie der Experte erläuterte, hat die Trockenheit die Nahrungssuche für die Vögel in diesem Jahr hierzulande teilweise erschwert. Wie viele Störche im Land waren, soll bis Herbst zusammengetragen werden.