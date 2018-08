Plauen

Der "King" lebt im Vogtland auf: Plauen im Elvis-Fieber

16.08.2018, 05:46 Uhr | dpa

Musical, Filmvorführungen, Vorträge und eine Stadtwette: Im vogtländischen Plauen steht für zehn Tage der King of Rock'n Roll Elvis Presley (1935-1977) im Mittelpunkt. Das Motto der Elvis-Tage lautet "Plauen meets Elvis". An diesem Freitag hat das Musical "Love me tender" Premiere im Parktheater. Zum Abschluss am 25. August wird ein Open-Air-Programm auf dem Plauener Altmarkt geboten, mit amerikanischem Essen, Limousinen, Rock'n'Roll-Songs und einer Stadtwette, zu der 100 Elvis-Doubles zusammenkommen sollen. Auch die Vogtlandbahn will in den nächsten Tagen für Elvis-Flair in den Zügen sorgen.