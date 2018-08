Vechta

720. Stoppelmarkt in Vechta startet mit Festumzug

16.08.2018, 06:18 Uhr | dpa

Übersicht über den 719. Stoppelmarkt, fotografiert am 10.08.2017 in Vechta (Niedersachsen). Foto: Mohssen Assanimoghaddam/Archiv (Quelle: dpa)

Mit einem großen Festumzug beginnt am heutigen Donnerstag (16.30 Uhr) in Vechta der Stoppelmarkt. Bunte Festwagen, kostümierte Fußgruppen und Musikkapellen werden dabei durch die Innenstadt zum Marktgelände ziehen. Zum traditionellen Bieranstich (21.00 Uhr) hat sich nach Angaben der Stadt Vechta Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) angekündigt. Die Veranstalter erwarten während des sechstägigen Volksfestes mehrere Hunderttausend Besucher aus der Region. Sie können sich in 24 Karussells und anderen Fahrgeschäften sowie in 20 Festzelten vergnügen. Am Dienstag (22.00 Uhr) endet der 720. Stoppelmarkt mit einem Feuerwerk.