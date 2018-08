Hamburg

Italienisches Segelschulschiff "Amerigo Vespucci" kommt

16.08.2018, 06:35 Uhr | dpa

Das legendäre Segelschulschiff "Amerigo Vespucci" der italienischen Marine legt am Donnerstag an der Überseebrücke im Hamburger Hafen an. Dort kann man es am Wochenende kostenlos besichtigen. Mit 326 Soldaten und 100 Kadetten kommt das Schiff aus Reykjavík. Bis Montag bleibt es in Hamburg. Danach geht es für die 101 Meter lange "Amerigo Vespucci" weiter nach Portsmouth im Süden Großbritanniens. Vor fünf Jahren war das Schulschiff zuletzt in der Hansestadt. Schon seit 1931 ist es im Dienst und wird seitdem als Schulschiff für Offiziersanwärter genutzt.