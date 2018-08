Stuttgart

Unfall mit sieben Autos in Stuttgart: vier Verletzte

16.08.2018, 07:33 Uhr | dpa

Bei einem Auffahrunfall mit sieben Autos sind in Stuttgart vier Menschen verletzt worden. Ein 48 Jahre alter Autofahrer sei auf mehrere Wagen aufgefahren, die an einer roten Ampel gewartet hätten, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Stuttgart. Der Mann sei am Mittwochabend viel zu schnell gefahren und habe die Autos deshalb zu spät bemerkt. Durch den Aufprall wurden den Angaben zufolge sechs Fahrzeuge aufeinandergeschoben. Rettungskräfte kümmerten sich um die Leichtverletzten im Alter von 16 bis 27.