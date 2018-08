Gützkow

Autofahrer ausgebremst und abgedrängt

16.08.2018, 07:51 Uhr | dpa

Ein Verkehrsrowdy aus Berlin hat die Autobahn 20 bei Gützkow (Kreis Vorpommern-Greifswald) unsicher gemacht. Der 55-Jährige musste am Mittwoch seinen Führerschein abgeben, nachdem er von zwei Polizeiwagen gestoppt werden konnte, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag in Neubrandenburg sagte. Der Mann hatte zuvor beim Überholen den Wagen einer Autofahrerin nach rechts von der Autobahn 20 in Fahrtrichtung Stralsund abgedrängt, so dass die Frau auf dem Grünstreifen stoppen musste.

Ein weiterer Geschädigter meldete sich und gab an, von dem 55-Jährigen rechts überholt und danach mehrfach ausgebremst worden zu sein. Nur durch mehrere Bremsmanöver sei es nicht zu einem Unfall gekommen. Gegen den Mann wird wegen Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Auf der A 20 hatte es durch zu schnelles und riskantes Fahren innerhalb einer Woche zwei Unfälle mit vier Toten und 13 Verletzten gegeben.