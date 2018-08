Ringleben

Radfahrer fährt gegen Auto. schwer verletzt

16.08.2018, 08:06 Uhr | dpa

Ein Radfahrer ist im Kyffhäuserkreis gegen ein überholendes Auto gefahren und dabei schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den 69-Jährigen mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus, wie die Polizei in Nordhausen am Donnerstagmorgen mitteilte. Ein 78 Jahre alter Autofahrer hatte den Radfahrer am Mittwochnachmittag in Ringleben überholt. Der 69-Jährige verlor währendessen die Kontrolle über sein Fahrrad und stieß gegen das Auto. Er stürzte.