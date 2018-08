Uhlstädt-Kirchhasel

Wohnhaus abgebrannt: vermutlich technischer Defekt

16.08.2018, 08:10 Uhr | dpa

Vermutlich wegen eines technischen Defekts ist im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ein Wohnhaus abgebrannt. Zeugen hatten am Mittwochabend in Uhlstädt-Kirchhasel Rauch aus dem Haus aufsteigen sehen. Sie alarmierten die Feuerwehr. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, wie die Polizei in Saalfeld am Donnerstag mitteilte. Die Einsatzkräfte konnten den Brand in einer Stunde löschen. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Haus. Da das ältere Gebäude saniert wird, vermutet die Polizei einen technischen Defekt als Ursache des Brandes. Der Sachschaden liegt bei schätzungsweise 60 000 Euro.