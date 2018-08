Berlin

Polizei verweigert Neonazis gewünschte Strecke in Spandau

16.08.2018, 08:12 Uhr | dpa

Die geplante Demonstration von Neonazis an diesem Samstag (18. August) in Berlin-Spandau muss weit entfernt von dem Ort des früheren Kriegsverbrechergefängnisses der Alliierten verlaufen. Das bestimmte die Versammlungsbehörde der Berliner Polizei. In dem alten Gefängnis saß der Hitler-Stellvertreter Rudolf Heß, bis er sich dort vor 31 Jahren, am 17. August 1987, im Alter von 93 Jahren selbst tötete. Der Bau in der Wilhelmstraße wurde danach abgerissen.

Die erwarteten 500 Neonazis sollen nun ein ganzes Stück weiter westlich von der Schmidt-Knobelsdorf-Straße über den Seeburger Weg, die Maulbeerallee, den Magistratsweg und den Brunsbütteler Weg bis zur Ecke Brunsbütteler Damm und Nennhauser Damm laufen. Dort ist die Abschlusskundgebung geplant.