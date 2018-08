Berlin

Illegales Autorennen in Schöneberg endet mit Unfall

16.08.2018, 08:12 Uhr | dpa

Bei einem illegalem Autorennen in Berlin-Schöneberg sind zwei Wagen zusammengeprallt. Der Unfall passierte am Mittwochabend an der Kreuzung Dominicusstraße/Hauptstraße, verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Augenzeugen zufolge sollen sich die Fahrer im Alter von 20 und 21 Jahren auf der Martin-Luther-Straße ein Rennen geliefert haben. An der Kreuzung stieß der Wagen des 20-Jährigen beim Spurwechsel mit dem Auto eines 28-Jährigen zusammen. Ob dieser ebenfalls an dem Rennen teilnahm, war zunächst unklar. Die Autos und die Führerscheine der beiden Raser wurden beschlagnahmt.