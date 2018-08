Kaiserslautern

Drei Brände innerhalb von drei Stunden

16.08.2018, 09:14 Uhr | dpa

Nach drei Bränden innerhalb von rund drei Stunden in unmittelbarer Nähe voneinander vermutet die Kaiserslauterner Polizei Brandstiftung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit seien die Feuer in der Nacht auf Mittwoch nicht von selbst entstanden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den Bränden gebe es aber noch nicht. Ergebnisse der ersten Untersuchungen vor Ort vom Mittwoch lägen noch nicht vor.

Zunächst hatte in der Nacht auf Mittwoch ein Container mit Holzpaletten in Flammen gestanden. Später war ein Elektrofahrzeug völlig ausgebrannt. Kurz darauf war in einer Mülltonne ein Feuer ausgebrochen, hierbei war Sachschaden an einer Eingangstür entstanden. Der Gesamtschaden wird auf 12 000 Euro geschätzt.