Neukirchen-Vluyn

Diebe klauen 21 Wasserhähne

16.08.2018, 09:45 Uhr | dpa

Diebe haben in Neukirchen-Vluyn 21 Wasserhähne aus zwei leerstehenden Mehrfamilienhäusern geklaut. Am Dienstag fiel bei einer Kontrolle auf, dass in den Häusern je ein Fenster offen stand und die Wasserhähne fehlten. Sie wurden laut Polizei fachmännisch abgeschraubt. Die Täter konnte die Polizei bisher nicht finden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.