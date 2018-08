Erfurt

Borkenkäfer vermehren sich in Thüringen stark

16.08.2018, 10:53 Uhr | dpa

Dürre und Hitze verstärken in diesem Jahr die Vermehrung von Borkenkäfern in Thüringen, wo derzeit die dritte Generation der Schädlinge heranwächst. "Der trocken-heiße Witterungsverlauf der letzten Monate hat die Entwicklung des Käfers deutlich beschleunigt", teilte die Landesforstanstalt am Donnerstag in Erfurt mit. Begünstigt wurde die Vermehrung des Schädlings den Angaben zufolge durch Holzbruch, der noch von den Winterstürmen übrig ist, sowie durch die durch den Wassermangel der letzten Wochen geschwächten Fichten. Positiv sei, dass befallene Fichten gut zu erkennen seien und entfernt werden könnten. Zudem vertrockne auch ein Teil der Käferbrut unter der Rinde der Bäume.