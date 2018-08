Aachen

Klopfgeräusche aus LKW: Polizei befreit zwei Geflüchtete

16.08.2018, 11:13 Uhr | dpa

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/Archiv (Quelle: dpa)

Nach Klopfgeräuschen aus einem Lkw-Auflieger hat die Polizei zwei geflüchtete Männer aus Pakistan befreit. Die 17 und 21 Jahre alten Männer waren mutmaßlich mit Hilfe eines Schleusers in Rotterdam in den Anhänger gestiegen, der von außen verschlossen war und von innen nicht geöffnet werden konnte. Sauerstoffmangel bestand nach Angaben der Bundespolizei von Donnerstag nicht. Nach ihrer Einschätzung hatten die Männer vermutlich auf ihrem Handy gesehen, dass sie in Deutschland waren. Kurz nach der Einreise setzten sie darüber zudem einen Notruf ab.

Der 17-Jährige wurde dem Jugendamt in Eschweiler übergeben. Der Ältere ist in Italien als Flüchtling registriert. Da es aber mit Italien kein Rücknahmeabkommen gibt, muss jetzt das Ausländeramt entscheiden, was mit ihm passiert.

Nach mehreren festgestellten Einschleusungen auf Lastwagen an der Westgrenze wirbt die Bundespolizei Aachen nach eigenen Angaben an Raststätten bei Fahrern um erhöhte Vorsicht vor allem auf Parkplätzen.