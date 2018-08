Nußloch

40 Kilogramm schwerer Sandstein stürzt auf Arbeiter

16.08.2018, 11:28 Uhr | dpa

Ein Bauarbeiter ist im Rhein-Neckar-Kreis durch einen herabstürzenden Kalksandstein getroffen und schwer verletzt worden. Der etwa 40 Kilogramm schwere Stein hatte sich auf einer Baustelle in Nußloch aus der Halterung eines Krans gelöst, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dabei stürzte der Stein aus einer Höhe von drei Metern auf den Rücken des 44 Jahre alten Arbeiters. Der schwer verletzte Mann wurde in eine Heidelberger Klinik gebracht. Die Polizei untersucht nun, wie sich der Stein am Mittwoch aus der Halterung des Krans lösen konnte.