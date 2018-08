Ingolstadt

Trainingsstart: Ingolstadt trennt sich von Neuzugang George

16.08.2018, 11:30 Uhr | dpa

Der ERC Ingolstadt hat sich nach nur vier Monaten wieder von Stürmer Jordan George getrennt. Der Vertrag mit dem Deutsch-Amerikaner, der in der nächsten Woche 28 Jahre alt wird, sei auf dessen Wunsch hin aufgelöst worden, teilte der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Donnerstag mit. George war im April verpflichtet worden, davor spielte er beim Ligakonkurrenten Fischtown Pinguins in Bremerhaven. Wohin er wechselt, war zunächst unklar. Die Oberbayern waren erst am Samstag in das Teamtraining eingestiegen.