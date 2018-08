Melle

Lastwagen-Fahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt

16.08.2018, 12:52 Uhr | dpa

Ein Lastwagen-Fahrer ist am Mittwoch bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 30 zwischen Bad Oeynhausen und Osnabrück lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei Bielefeld am Donnerstag mitteilte, erlitt der 54-Jährige bei Hiddenhausen im Kreis Herford nach ersten Erkenntnissen einen Herzinfarkt. Der Lastwagen fuhr demnach unkontrolliert über alle Fahrspuren und schließlich gegen eine Betonwand der Mittelleitplanke. Nach Angaben der Polizei musste der Fahrer am Unfallort reanimiert werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Andere Verkehrsteilnehmer kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Die Autobahn musste in Richtung Osnabrück für kurze Zeit gesperrt werden.