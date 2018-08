Dresden

Mann mit Messer sorgt für Aufsehen auf Einkaufsstraße

16.08.2018, 13:00 Uhr | dpa

Ein Mann mit einem großen Messer in der Hand hat auf der Dresdner Einkaufsmeile Prager Straße am Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 23-Jährige wurde "dingfest gemacht", wie eine Polizeisprecherin auf Anfrage sagte. Zuvor hatte Radio Dresden über den Vorfall berichtet, bei dem laut Polizei Passanten weder direkt attackiert noch verletzt wurden. Der Asylbewerber aus Afghanistan sei mit einem etwa 25 Zentimeter langen Küchenmesser aus einer Sprachschule gekommen und in einer fremden Sprache rufend auf dem Platz vor der Schule umhergeirrt. Hintergründe und Motive des Mannes sind unklar und werden geprüft, auch ein terroristischer und gesundheitlicher Hintergrund, wie die Polizeisprecherin erklärte.