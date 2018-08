Dresden

Dynamo Dresden gegen Rödinghausen im Pokal klarer Favorit

16.08.2018, 13:13 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden geht am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zuversichtlich in die DFB-Erstrunden-Partie gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen. "Selbstverständlich sind wir Favorit. Dieser Rolle wollen wir gerecht werden und eine Runde weiterkommen", sagte Dynamos Cheftrainer Uwe Neuhaus am Donnerstag bei der Pressekonferenz der Sachsen.

Unterschätzen möchte er den Gegner aber nicht. "Vor allem im Umschaltspiel sind sie richtig gut. Nach dem Ballgewinn und nach dem Ballverlust, das sind ihre absolut stärksten Phasen", warnte der 58-jährige vor dem Team von Enrico Maaßen rund um den Ex-Dresdner Franz Pfanne. Die Ostwestfalen sind nach drei Spieltagen auf Platz zwei der Regionalliga West.

Verzichten muss Neuhaus im Pokalspiel, das in Lotte ausgetragen wird, auf die verletzten Marco Hartmann, Tim Boss, Sören Gonther und Florian Ballas. Jannik Müller muss aufgrund einer Fußverletzung ebenfalls pausieren.