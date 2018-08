Hörselgau

Marihuana-Plantage im Landkreis Gotha entdeckt

16.08.2018, 13:18 Uhr | dpa

Hanf-Pflanzen (Cannabis) wachsen in einem Garten. Foto: Oliver Berg/Archiv (Quelle: dpa)

Eine 20 Quadratmeter große Freiland-Plantage mit 27 Marihuana-Pflanzen ist im Landkreis Gotha entdeckt worden. Im angrenzenden Wohnhaus eines 35 Jahre alten Mannes seien am Mittwoch in Hörsel zudem Samen, getrocknete Pflanzenteile und Hilfsmittel zum Anbau der Droge sichergestellt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Pflanzen und die anderen Beweismittel wurden beschlagnahmt. Auf die Plantage aufmerksam geworden war die Polizei durch Zeugenhinweise.