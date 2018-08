Hamburg

Basketballer kämpfen in Hamburg um Streetball-Titel

16.08.2018, 14:22 Uhr | dpa

Auf dem Spielbudenplatz in Hamburg werden wie schon im Vorjahr die deutschen Meisterschaften im 3x3-Basketball ausgetragen. In der Streetball-Variante, die 2020 zum Programm der Olympischen Spiele in Tokio gehört, kämpfen Männer, Frauen und Jugend-Teams am Freitag und Samstag um die Titel. Im Gegensatz zum Basketball in der Halle haben die Mannschaften nur zwölf Sekunden Zeit für einen Angriff. Gespielt wird zudem nur auf einen statt zwei Körbe.

"Das Thema 3×3 rückt zunehmend in den Fokus der deutschen Sportlandschaft. Das zeigen auch die hochklassigen Wettbewerbe, die wir in diesem Jahr wieder durchgeführt haben", sagte DBB-Vizepräsident Stefan Raid und betonte mit Blick auf die Meisterschaften: "Das Hamburger Finale der deutschen Serie wird ein würdiger Abschluss, bei dem wir hochklassigen Sport aber auch viel Show und Action erwarten können."