"Ein Archiv von Hitze und Kälte": Schau zum Bauhaus Weimar

16.08.2018, 14:26 Uhr | dpa

"Wie das Bauhaus nach Weimar kam": Unter diesem Titel betrachtet das Kunstfest Weimar von Freitag an das 1919 gegründete Staatliche Bauhaus abseits gängiger Pfade. Gezeigt werden bis zum 2. September historische Dokumente, Raritäten, Kuriositäten und neue Kunstwerke, die die Umbruchsituation für Gesellschaft und Künstler in den wirren Zeiten nach dem Ende des Ersten Weltkriegs verdeutlichen. Der Untertitel "Ein Archiv von Hitze und Kälte" verweise auf die Balanceakte innerhalb und außerhalb des Bauhauses, um sich behaupten zu können, sagte Kurator Janek Müller am Donnerstag zu einer Vorbesichtigung.

Die Ausstellung ist in drei Orten Weimars zu sehen: In der ehemaligen Werkstatt des Bauhaus-Künstlers und Buchbinders Otto Dorfner, der Kunstgalerie ACC und dem Ur- und Frühgeschichtsmuseum Weimar.