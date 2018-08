Erfurt

Nächtlicher Elektriker-Einsatz ruft Polizei auf den Plan

16.08.2018, 14:33 Uhr | dpa

Der nächtliche Einsatz eines Elektrikers hat in Erfurt die Polizei auf den Plan gerufen. Ein Anwohner hatte in der Nacht zum Donnerstag auf dem Dach eines Nachbarhauses eine dunkel gekleidete Person mit Stirnlampe entdeckt, die an einem Lüftungsschacht hantierte. Er alarmierte daraufhin laut Polizei die Sicherheitskräfte, die auf das elfstöckige Wohnhaus kletterten und dort feststellten, dass es sich weder um einen Einbrecher noch um einen Lebensmüden handelte.