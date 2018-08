Schwerin

Debatte um Besetzung von Justiz-Spitzenposten

16.08.2018, 14:40 Uhr | dpa

Mit ihrer Forderung nach einem höheren Frauenanteil in Führungspositionen der Justiz hat Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eine Grundsatzdebatte ausgelöst. Die rechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Jacqueline Bernhardt, äußerte die Befürchtung, dass unter dem Deckmantel einer Frauenquote die Unabhängigkeit der Justiz untergraben werden könnte. "Das Besetzungsverfahren des leitenden Oberstaatsanwalts bei der Generalstaatsanwaltschaft legt die Vermutung nahe, dass die Ministerpräsidentin Einfluss auf Stellenbesetzungen in der Justiz nimmt", erklärte Bernhardt am Donnerstag in Schwerin. Statt der üblichen ein bis zwei habe das Verfahren sechs Monaten gedauert. In das lukrative Amt war schließlich der langjährige Rostocker Oberstaatsanwalt Martin Fiedler berufen worden. Der Landesfrauenrat hatte Schwesigs Werben für mehr Frauen in Justiz-Spitzenpositionen begrüßt, der Richterbund hingegen mit Skepsis reagiert.