Hannover

88. Herbstausstellung präsentiert niedersächsische Künstler

16.08.2018, 14:44 Uhr | dpa

Mehr als 50 künstlerische Arbeiten aus Niedersachsen und Bremen stellt die 88. Herbstausstellung des Kunstvereins Hannover von diesem Samstag an vor. Neben aktuellen Werken renommierter Künstlerinnen und Künstler seien vielversprechende Positionen unter anderem aus den Akademien in Braunschweig und Bremen zu sehen, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Die Schau wird an verschiedenen Standorten in Hannover präsentiert.

In den Räumen des Kunstvereins sind Arbeiten des diesjährigen Trägers des Preises der Sparkasse Hannover, Dieter Froelich, zu sehen. Die seit 1984 vergebene Auszeichnung ist mit 10 000 Euro dotiert. Froelich wurde 1959 in Walsrode geboren. Heute lebt und arbeitet er in Hannover.

Die Herbstausstellung ist bis zum 28. Oktober zu sehen. Der vor 186 Jahren gegründete Kunstverein Hannover richtet sie bereits seit 111 Jahren aus. Beworben hatten sich in diesem Jahr mehr als 500 Künstlerinnen und Künstler.