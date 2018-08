Chemnitz

Immer mehr berufliche Einpendler in die Region Chemnitz

16.08.2018, 14:46 Uhr | dpa

Die Region Chemnitz wird für Arbeitnehmer aus anderen Gebieten immer attraktiver. Die Zahl der beruflichen Pendler, die in die Stadt kommen, ist seit 2008 um 43 Prozent gewachsen, wie die Industrie- und Handelskammer Chemnitz am Donnerstag mitteilte. Zwar verlassen immer noch mehr Menschen für den Job die Region Chemnitz. Dieser Überschuss halbierte sich innerhalb der vergangenen zehn Jahre jedoch auf rund 17 000 Menschen. "Angesichts des Bevölkerungsrückgangs in Verbindung mit zunehmenden Fachkräfteengpässen gehen wir davon aus, dass die Region in wenigen Jahren mehr Ein- als Auspendler verzeichnet" sagte der Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz, Hans-Joachim Wunderlich.