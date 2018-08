Kiel

Günther strebt Innovationscluster für Schleswig-Holstein an

16.08.2018, 15:58 Uhr | dpa

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will Innovationskräfte in Schleswig-Holstein stärker bündeln. Bei seiner Sommerreise sei es darum gegangen, "in welchen innovativen Bereichen wir vielleicht auch andere Cluster in Schleswig-Holstein bilden müssen", sagte Günther am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Von den Terminen vor Ort nehme er Anregungen mit, wo er konkret Hilfestellungen leisten könne.

Seit Montag war Günther vier Tage lang im nördlichsten Bundesland unterwegs. Der CDU-Politiker besuchte die Polizeischule in Eutin, einen Bauernhof in Holtsee bei Eckernförde, um sich über die Schäden durch die lange Trockenheit zu informieren und ein Demenzzentrum in Norderstedt. Station machte er bei innovativen Unternehmen in Nordfriesland und zum Abschluss am Donnerstagnachmittag beim Nationalpark-Haus der Schutzstation Wattenmeer in St. Peter-Ording.

Die Sommerreise sei ihm wichtig gewesen, sagte Günther. "Auch um zu erfahren, wo drückt der Schuh bei den Menschen in unserem Land." Das gehöre zur Tätigkeitsbeschreibung eines Ministerpräsidenten. "Wenn man nicht viel im Land unterwegs ist, mit Menschen darüber spricht, dann erfährt man nichts von Problemen." Sowas erfahre ein Regierungschef nicht vom Schreibtisch aus und lese es nicht in Vermerken.

"Schleswig-Holstein ist ein Land, das einfach wahnsinnig viel zu bieten hat", sagte Günther. Seine Tour habe bewusst das Thema Digitalisierung gehabt. Diese müsse das Land "optimal nutzen, um Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein zu erhalten, aber auch neue zu schaffen".