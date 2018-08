Pirna

Massenschlägerei wegen einer Flasche Bier in Pirna

16.08.2018, 16:03 Uhr | dpa

Bei einer Massenschlägerei um eine Flasche Bier vor einem Supermarkt im Pirnaer Stadtteil Sonnenstein (Sächsische Schweiz) sind in der Nacht zum Donnerstag drei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Dresdner Polizei hatte sich ein Unbekannter ungefragt aus dem Kasten eines 21-Jährigen bedient. Es kam zum Streit, in den sich etwa die Hälfte der rund 60 Anwesenden auf dem Parkplatz einmischte. Der "Dieb" konnte flüchten, bevor die Polizei eintraf. Beamte konnten die Schlägerei beenden, an der teils betrunkene Frauen und Männer zwischen 16 und 47 Jahren beteiligt waren. Eine 30-Jährige kam in Gewahrsam. An dem Einsatz waren 15 Beamte beteiligt, darunter von der Bundespolizei.