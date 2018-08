Stuttgart

Mann mit Gedächtnisverlust: Polizei sucht nach Hinweisen

16.08.2018, 16:07 Uhr | dpa

Im Fall des Mannes mit Gedächtnisverlust versucht die Polizei weiterhin, dessen Identität zu klären. "Erste Hinweise sind eingegangen", sagte ein Sprecher am Donnerstag. Noch gebe es aber keine konkrete Spuren. Der etwa 50 bis 60 Jahre alte Mann hatte sich bei der Bahnhofsmission in Stuttgart gemeldet. Er konnte sich demnach nur an die vorangegangenen drei Tage erinnern. In dieser Zeit sei er mit dem Rad von Radolfzell (Landkreis Konstanz) nach Stuttgart geradelt. Darüber hinaus fehlten ihm aber wichtige Erinnerungen.

Nach Polizeiangaben ist immer noch unklar, was seine Amnesie ausgelöst hat. Der Mann sei unverletzt, wirke glaubwürdig und gepflegt. Bei seiner Ankunft in Stuttgart am 9. August trug er dunkle Fahrradbekleidung. Auch hatte er eine schwarze Umhängetasche mit persönlichen Gegenständen bei sich, allerdings keine Ausweispapiere. Dem Sprecher zufolge hat bisher niemand den Mann als vermisst gemeldet.