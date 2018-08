Dessau-Roßlau

21 tote Schafe nach mutmaßlichem Wolfsangriff

16.08.2018, 16:08 Uhr | dpa

In der Kühnauer Heide sind 21 Schafe durch einen mutmaßlichen Wolfsangriff gestorben. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Dienstag, wie die Stadt Dessau-Roßlau am Donnerstag mitteilte. 14 Tiere wurden demnach getötet. Sieben Schafe wurden wegen ihrer schweren Verletzungen eingeschläfert. Etwa die Hälfte einer Herde aus 1000 Tieren war aus der mit einem Elektrozaun gesicherten Weide ausgebrochen. Der Großteil konnte wieder eingefangen werden. Wenige Tiere wurden am Donnerstagmittag noch vermisst. DNA-Proben sollen den Wolfsangriff zweifelsfrei bestätigen.