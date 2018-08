Bausendorf

Geflüchteter Bulle läuft auf Bahngleise: Sperrung

16.08.2018, 16:10 Uhr | dpa

Der aus einem Schlachthof in Bausendorf entkommene Stier ist bei Traben-Trarbach auf Bahngleise gelaufen und hat für etliche Zugverspätungen gesorgt. Insgesamt seien 20 Züge betroffen gewesen, teilte die Bundespolizei in Trier am Donnerstag mit.

Das Tier war bereits vor zwei Wochen aus dem Schlachthof ausgebüxt, am Mittwochnachmittag stand es auf den Bahngleisen zwischen Ürzig und Pünderich. Die Strecke wurde sicherheitshalber gesperrt, der Bulle sollte erschossen werden. Durch die vier Schüsse von Jägern wurde das Tier anscheinend nur leicht verletzt, es flüchtete in Richtung Kinderbeuren. Bis Donnerstag fehlte von ihm jegliche Spur.