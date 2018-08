Hamburg

Fliegerbombe im Schlauchboot sorgt für Sperrungen in Hamburg

16.08.2018, 17:43 Uhr | dpa

Eine bei Baggerarbeiten gefundene Fliegerbombe in Hamburg-Harburg hat am Donnerstag zu Behinderungen im S-Bahn-, sowie Regional-, und Fernverkehr geführt. Die Bombe war bei Baggerarbeiten am Seehafen 4 gefunden worden und musste in einem Schlauchboot stromaufwärts auf der Süderelbe weggebracht werden, sagte ein Polizeisprecher.

Neben der Bahnstrecke zwischen Wilhelmsburg und Harburg-Rathaus, musste auch die A253, die Brücke des 17. Juni und die A1 zeitweise gesperrt werden, teilte die Hamburger Polizei auf Twitter mit. Betroffen waren einer Sprecherin der S-Bahn Hamburg zufolge die Linie 3 und 31. Demnach wurde der Verkehr zwischen Wilhelmsburg und Harburg-Rathaus während des Transports der 500 Pfund schweren Fliegerbombe eingestellt. Die S31 wurde ab dem Hauptbahnhof nach Hasselbrook umgeleitet. Nach etwa einer Stunde konnte der Betrieb wieder aufgenommen werden, teilte die S-Bahn Hamburg auf Twitter mit.