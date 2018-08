Poppendorf

Grünen-Chefin für staatliche Grundversorgung auf dem Land

16.08.2018, 17:43 Uhr | dpa

Die grüne Bundesvorsitzende Annalena Baerbock hat bei ihrem Besuch in Rostock vor allem die Versorgung in ländlichen Räumen in den Blick genommen. "Es muss eine staatliche Grundversorgung geben, das betrifft die Hebamme, den Landarzt, die Bahnhöfe genauso wie Bürgerämter", sagte Baerbock am Rande ihres Besuchs am Donnerstag. Natürlich könne nicht in jedem Ort alles vorgehalten werden, aber dann sei der Staat in der Pflicht, ein mobiles Angebot zu schaffen, mit dem alle Bürger erreicht würden.

Den Fokus ihrer Sommertour unter dem Motto "Des Glückes Unterpfand" hatte Baerbock auf Ostdeutschland gelegt. Ihre Kernthemen seien neben der Daseinsvorsorge und einem pro-europäischen Bekenntnis weiterhin die Forderung nach einer anderen Form der Landwirtschaft, sagte sie.