Plüderhausen

Messerattacke: Mutmaßlicher Täter aus Belgien ausgeliefert

16.08.2018, 17:45 Uhr | dpa

Nach einer Messerattacke auf einen Familienvater in Plüderhausen (Rems-Murr-Kreis) ist der mutmaßliche Täter von Belgien nach Deutschland ausgeliefert worden. Es handelt sich um einen 20 Jahre alten Mann, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Demnach ist der mit Haftbefehl gesuchte Verdächtige zwei Tage zuvor in Aachen angekommen. Nach der Vorführung bei einem Ermittlungsrichter wurde er in eine Justizvollzugsanstalt im Südwesten gebracht.

Der Mann aus Afghanistan wird dringend verdächtigt, Mitte Juli einen 53 Jahre alten Mann in dessen Wohnhaus in Plüderhausen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben. Zuvor war der junge Mann über den Balkon in das Haus eingedrungen. Dort hatte er sich im Zimmer der - nicht anwesenden - 19 Jahre alten Tochter aufgehalten, zu der er bis vor kurzem eine Beziehung hatte. Nachdem sich der Tatverdacht auch wegen einer DNA-Spur erhärtet hatte, war der Mann seit dem 19. Juli mit Haftbefehl gesucht worden. Nach intensiver Fahndung wurde der als Asylbewerber eingereiste und zuletzt in Schorndorf untergebrachte Mann in Brüssel festgenommen.