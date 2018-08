Höhn

Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf Schießanlage

16.08.2018, 17:48 Uhr | dpa

Bei einem Unfall auf einer Schießanlage im Westerwald sind zwei Männer schwer verletzt worden. Einer von ihnen habe in Lebensgefahr geschwebt, teilte die Polizei in Montabaur am Donnerstag mit. Bei dem Unfall am Sonntag in Höhn hatte ein 46-Jähriger das Schießen geübt. Dabei explodierte aus bislang unbekannten Gründen der Lauf seiner Langwaffe. Durch die herumfliegenden Teile wurde ein neben ihm stehender 70-Jähriger lebensgefährlich am Kopf verletzt. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen, mittlerweile ist sein Zustand stabil. Der Schütze war mit schweren Verletzungen an der Hand in eine Spezialklinik gebracht worden.