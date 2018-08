München

Antisemitismusbeauftragter plant Jugendwerk

16.08.2018, 18:49 Uhr | dpa

Der Antisemitismusbeauftragte der Staatsregierung plant ein israelisch-bayerisches Jugendwerk. "Wir halten mit dem Austausch das beste Mittel gegen Antisemitismus in den Händen", sagte Ludwig Spaenle (CSU) in München. Der ehemalige bayerische Kultusminister will eine erste Bilanz seiner Arbeit ziehen und künftige Projekte vorstellen. So plant er beispielsweise einen ständigen Runden Tisch zum Thema Antisemitismus in Bayern sowie - "als wichtigstes Projekt" - eine Hotline für antisemitische Vorfälle. Dort sollen auch strafrechtlich nicht relevante Ereignisse registriert werden.

Spaenle hatte seinen Posten als Kultusminister erst Mitte März bei der Kabinettsbildung von Söder überraschend verloren, im Mai wurde er dann zum Antisemitismusbeauftragten ernannt.