Braunschweig

Unternehmer aus dem Norden wird Nordzucker-Aufsichtsratschef

16.08.2018, 18:53 Uhr | dpa

"Nordzucker" steht in Wanzleben-Börde (Sachsen-Anhalt) auf einem Silo der Firma Nordzucker. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/Archiv (Quelle: dpa)

Europas zweitgrößter Zuckerhersteller Nordzucker hat eine neue Führungsriege. Der Aufsichtsrat bestimmte am Donnerstag in einer außerordentlichen Sitzung Jochen Johannes Juister zu seinem neuen Vorsitzenden. Der Rübenanbauer und Unternehmer aus Schleswig-Holstein tritt die Nachfolge von Hans-Christian Koehler an, der Anfang Juli überraschend starb. Der 57 Jahre alte Juister war bislang stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Neuer Vorstandschef wurde dessen bisheriger Sprecher Lars Gorissen. Neuer Finanzvorstand des Unternehmens ist Alexander Bott. Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Nordzucker AG wurde Helmut Bleckwenn aus Garmissen gewählt.