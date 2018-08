Leipzig

Fliegerbombe in Leipzig gefunden - Entschärfung in der Nacht

16.08.2018, 22:54 Uhr | dpa

Bei Bauarbeiten in der Innenstadt von Leipzig ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Experten hätten empfohlen, dass der 250 Kilogramm schwere Blindgänger noch in der Nacht entschärft werden sollte, teilte die Polizei am späten Abend über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Wie viele Anwohner ihre Häuser verlassen müssen, stand zunächst nicht fest. "Hinsichtlich der Evakuierung wird eine Karte erstellt, auf der die betroffenen Gebäude bzw. Hauseingänge verzeichnet sind", so die Polizei. Die Beamten wollten danach die Anwohner informieren.

Polizei und Feuerwehr hätten einen Sperrkreis von 100 Metern um den Fundort eingerichtet, sagte ein Polizeisprecher. Er liegt in der Nähe des Leipziger Zoos.