Karlsruhe

Landgericht Heilbronn spricht Urteil nach Raubüberfall

17.08.2018, 01:06 Uhr | dpa

Wegen des brutalen Überfalls auf ein Ehepaar, eine 90 Jahre alte Seniorin und ihre Pflegerin wird heute der Urteilsspruch am Landgericht Heilbronn erwartet. Der 1989 geborene Angeklagte soll gemeinsam mit zwei Komplizen im November 2017 bei einem Ehepaar in Heilbronn eingebrochen sein. Die vier im Schlaf überraschten Anwohner seien gefesselt, zum Teil geschlagen und bedroht worden. Auf diese Weise sollen die mutmaßlichen Täter Zugang zum Tresor erhalten und Bargeld und Schmuck im Wert von 37 000 Euro erbeutet haben. Die Plädoyers wurden bereits am 10. August gehalten. Staatsanwaltschaft und Nebenkläger hatten 13 Jahre Freiheitsstrafe gefordert. Die Verteidigung plädierte indes für einen Freispruch.