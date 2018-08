Binz

Prora wird zum staatlich anerkannten Erholungsort ernannt

17.08.2018, 01:18 Uhr | dpa

Prora/Schwerin (dpa/mv) - Prora auf Rügen wird heute offiziell zum staatlich anerkannten Erholungsort ernannt. Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) will die Ernennungsurkunde überreichen. Mit der Bezeichnung Erholungsort darf die Gemeinde Kurtaxe und Fremdenverkehrsabgabe erheben. Die dafür nötige Satzung solle voraussichtlich zum 1. Januar 2019 in Kraft treten, hatte es früher geheißen. Mittelfristig strebt der Ortsteil von Binz den Titel Seebad an. Bis dahin müsse jedoch noch in Infrastruktur investiert werden.

Die NS-Hinterlassenschaft Prora war nach dem Verkauf des Bundes an Privatinvestoren in den vergangenen Jahren saniert worden. Hunderte Ferien- und Eigentumswohnungen entstanden in dem Areal, das die Nationalsozialisten einst als gigantische Ferienanlage planten und das zu DDR-Zeiten als großer Militärstandort ausgebaut wurde.