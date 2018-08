Magdeburg

Automaten in Sachsen-Anhalt öfter geknackt als im Vorjahr

17.08.2018, 05:46 Uhr | dpa

Mehr als 900 000 Euro Schaden haben Automatenknacker in Sachsen-Anhalt im ersten Halbjahr 2018 verursacht. Am häufigsten seien dabei Zigarettenautomaten ins Visier von Kriminellen geraten, teilte das Landeskriminalamt in Magdeburg mit. Von Januar bis Juni registrierte die Polizei 192 solcher Fälle. Geldautomaten waren den Angaben zufolge 13 Mal betroffen, Maschinen für Fahrkarten 10 Mal.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Attacken deutlich an. Im ersten Halbjahr 2017 registrierte die Polizei insgesamt 124 Fälle, im gesamten vergangenen Jahr waren es den Angaben zufolge 241 Taten.