München

Bereits mehr als 1000 Verurteilungen wegen Dopingdelikten

17.08.2018, 05:56 Uhr | dpa

Die Münchner Schwerpunktstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Dopingkriminalität hat seit ihrer Gründung 2009 bereits mehr als 1000 Verurteilungen erwirkt. Die Gerichte verhängten unter anderem wegen Besitz oder Handel mit Dopingpräparaten Freiheitsstrafen und Geldstrafen von insgesamt mehr als 2,2 Millionen Euro. Das teilte Justizminister Winfried Bausback (CSU) mit.

Seit 2009 hat die Staatsanwaltschaft danach insgesamt mehr als 6500 Verfahren geführt, pro Jahr waren es zwischen 700 und mehr als 1100 Verfahren. Außerdem habe die Behörde mehrere sogenannte Untergrundlabore in ganz Deutschland ausgehoben. Hierbei handelt es sich um Dopingküchen, in denen medizinisch und pharmazeutisch häufig nicht ausgebildete Personen in großem Stil anabole Steroide herstellten.