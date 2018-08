Ahrensfelde

Radfahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

17.08.2018, 06:02 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer in Ahrensfelde (Kreis Barnim) tödlich verletzt worden. Der 23-Jährige sei am Donnerstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Rad gegen ein Auto geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Der junge Mann starb noch am Unfallort.