Heiligenhaus

Auto rammt Streifenwagen: vier Verletzte

17.08.2018, 06:15 Uhr | dpa

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Polizeiauto in Heiligenhaus (Kreis Mettmann) sind vier Menschen verletzt worden. Der Streifenwagen war mit angeschaltetem Blaulicht am Donnerstagnachmittag bei roter Ampelschaltung auf eine Kreuzung gefahren, wie die Polizei mitteilte. Ein anderes Auto fuhr ebenfalls auf die Kreuzung und prallte mit dem Polizeiauto zusammen. Die drei Polizeibeamten in dem Streifenwagen sowie die 34-jährige Fahrerin des anderen Autos wurden ins Krankenhaus gebracht. Alle vier konnten die Klinik kurze Zeit später wieder verlassen.