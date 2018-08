Frankfurt am Main

Zahl der Aids-Neudiagnosen soll bis 2020 auf Null sinken

17.08.2018, 06:27 Uhr | dpa

Die Aids-Hilfe will die Zahl der Neudiagnosen der Immunschwächekrankheit Aids bis zum Jahr 2020 auf null senken. Angesichts aktueller Zahlen sei das auch für Hessen realistisch, sagte Björn Beck vom Landesverband der Aids-Hilfe in Frankfurt. Zuletzt sank die Zahl der Aids-Diagnosen von 110 in 2015 auf 85 im Jahr 2016. Für das vergangene Jahr liegen noch keine Zahlen vor.

Um das Ziel ihrer Kampagne "Kein Aids für alle" zu erreichen, ruft die Aids-Hilfe zu einem offeneren Umgang mit dem Thema und zu HIV-Tests auf. Infektionen mit dem HI-Virus können unbehandelt zu Aids führen. "Man kann mit HIV in Deutschland gut leben", meinte Beck. Bei guter Behandlung gebe es keine Nebenwirkung und Ansteckungsgefahr. In Hessen leben nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) 6400 Menschen mit HIV. 5300 wissen von ihrer Infektion. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem HI-Virus wird auf 260 geschätzt.